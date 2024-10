VIDEO | USA mõistis hukka Vene hävituslennuki „ohtlikud ja ebaprofessionaalsed“ manöövrid Alaska lähistel

Eile avaldatud videos tuleb Vene lennuk tagant ja lendab USA hävitajast väga lähedalt mööda, vahendab Associated Press.

USA vabariiklasest senaator Dan Sullivan, kes on senati relvateenistuste komitee liige, ütles, et Vene lennuki tegevus on järjekordne põhjus suurendada USA sõjalist kohalolekut Alaskas ja Arktikas.