Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi raames esietendub Valga-Valka rännaklavastus

Valgamaa Partnerluskogu tegevjuht ja Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi tiimi liige Tiina Ivask ütles, et peab piiriülese teatriprojekti toimumist Eesti lõunapiiril väga oluliseks sündmuseks. „Valga-Valka mõlema kogukonna kaasamine lavastuse ettevalmistusse ja läbiviimisse toetab kaksiklinna inimeste omavahelist koostööd ning tugevdab ka piirilinna identiteeti,“ lausus Ivask. Ta lisas, et kogukonna kasude kõrval tõuseb esikohale kunstiline elamus, seejuures muudavad rännaklavastuse eriliseks huvitavalt valitud mängukohad ning ka sügisene mänguaeg. „Eesti teatritiim koos Läti rakendusteatriga üllatab oma loodud lavastusega mitte ainult kohalikku publikut, vaid tegu on kindlasti laiema tähendusega piiriülese kultuuri- ja kogukonnasündmusega.“

Lavastuse „LÄBI LINNA: Valga+Valka“ ideelise eestvedaja ja lavastaja Jaanika Tammaru sõnul on tegu mängulise linnaruumilavastusega, mis juhib publiku läbi linnaruumi iseenda sisemisse ruumi. „Paigas, kus füüsilise ruumi piir on õhkõrn, ent keeleruumi piir tugev, hakkavad tööle teistmoodi protsessid – see oli mulle lavastuse loomiseks väga intrigeeriv lähtekoht,“ selgitas Tammaru. „Kogukonna lood avanevad selles lavastuses kahes keeles, algavad kahest eri keeleruumist ja marsruut viib publiku läbi kaksiklinna. Professionaalne trupp, kes rännakut juhib, hoiab mänguliselt publiku jaoks ruumi üle riigipiiride – eesmärgiga avada, tutvustada ja tähistada seda ühist ruumi, kus me elame.“ Tammaru lisas, et Valgas-Valkas kui kakskeelses linnas on igapäevaselt kasutusel neli keelt (eesti, läti, inglise ja vene) ning see võiks olla heaks eeskujuks ka paljudele teistele piirkondadele, kuidas muutuvas maailmas omavahel toime tulla.