Jaapani uueks peaministriks valiti Shigeru Ishiba, kes on teinud ettepaneku luua Aasia NATO

Ishiba valiti erakonna juhiks reedel Fumio Kishida asemele, kes täna varem peaministri ametist tagasi astus, vahendab Associated Press.

Kishida astus asmetisse 2021. aastal, aga lahkus, et erakond saaks pärast skandaale värske juhi. Ishiba kavatseb 27. oktoobriks uued parlamendivalimised välja kuulutada.

Opositsioonierakonnad kritiseerisid Ishibat selle eest, et tema poliitika uurimiseks ja arutamiseks parlamendis jääb enne valimisi nii vähe aega.

Oodatakse, et Ishiba nimetab välisministriks ja kaitseministriks riigikaitseeksperdid Takeshi Iwaya ja Gen Nakatani.

Ishiba on teinud ettepaneku NATO Aasia versiooni asutamiseks ja enamateks aruteludeks regiooni partneritega USA tuumaheidutuse kasutamise üle. Ta on rääkinud ka võrdsematel alustel Jaapani-USA julgeolekualliansist, sealhulgas USA baaside ühisest haldamisest Jaapanis ja Jaapani baasidest USA-s.

„Sellise kollektiivse enesekaitsesüsteemi nagu NATO puudumine Aasias tähendab, et sõdade puhkemine on tõenäoline, sest ei ole vastastikuse kaitse kohustust. Nendes tingimustes on NATO Aasia versiooni loomine hädavajalik Hiina heidutamiseks tema lääneliitlaste poolt,“ kirjutas Ishiba eelmisel nädalal oma artiklis Hudsoni Instituudile.