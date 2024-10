Hartman: valitsuse Ida-Viru esindaja töökoht oli õigustatud, kuid pole kindel, kas sellega jätkame

„Jaanus lahkus omal soovil ja kokkuleppel. Tema peamine roll oli õiglase ülemineku fondi käivitamine ning ettevõtete leidmine, kes on valmis Ida-Virumaale investeerima. Kuna see töö on tehtud, otsustas ta oma tegevustega edasi liikuda,“ sõnas Piret Hartman. Seda, mida Purga edasi tegema hakkab, Hartman aga öelda ei osanud.

Minister leidis, et tema jaoks oli Purga kohalolek Ida-Virumaal väga kasulik. „Mina ütlen omalt poolt, et Ida-Virumaa esindaja õigustas ennast. Ükskõik, mis teemad meil valitsuses tõstatusid, oli Jaanusel olemas kohalik tunnetus ja ta sai seal kohapeal partneritega läbi rääkida. Täna on see koht, kus tuleb üle mõelda, kas meil on seda esindajat vaja ja mis on tema järgmised ülesanded,“ tõdes ta, lisades, et kui ta saaks tuleviku peale edasi mõelda, laiendaks ta esindajale määratavaid ülesandeid.