Iisrael teatas „piiratud ja sihitud“ maaoperatsioonist Lõuna-Liibanonis. USA avaldas toetust ja hoiatas Iraani

„Vastavalt poliitilise ešeloni otsusele alustas Iisraeli kaitsevägi piiratud, lokaliseeritud ja sihitud maaväe reide, mis põhinevad täpsetel luureandmetel, Hezbollahi terrorisihtmärkide ja infrastruktuuri vastu Lõuna-Liibanonis. Need sihtmärgid asuvad piirilähedastes külades ja kujutavad endast vahetut ohtu Iisraeli kogukondadele Põhja-Iisraelis. Iisraeli kaitsevägi opereerib vastavalt kindralstaabi ja põhja väejuhatuse koostatud metoodilisele plaanile, milleks on Iisraeli kaitseväe sõdurid viimastel kuudel treeninud ja valmistunud. Iisraeli õhujõud ja Iisraeli kaitseväe suurtükivägi toetavad maavägesid täpsete löökidega sõjalistele sihtmärkidele piirkonnas. Need operatsioonid kiideti heaks ja neid viiakse läbi vastavalt poliitilise ešeloni otsusele. Operatsioon „Põhjanooled“ jätkub vastavalt olukorrahinnangule ja paralleelselt lahingutegevusele Gazas ja muudes piirkondades. Iisraeli kaitsevägi jätkab opereerimist, et saavutada sõja eesmärgid, ja teeb kõik vajaliku, et kaitsta Iisraeli kodanikke ja tuua Põhja-Iisraeli kodanikud tagasi nende kodudesse,“ öeldi Iisraeli kaitseväe avalduses.

USA kaitseminister Lloyd Austin teatas, et rääkis Iisraeli kaitseministri Yoav Gallantiga ja ütles viimasele, et USA toetab Iisraeli õigust enesekaitsele.

„Ma rääkisin täna Iisraeli kaitseministri Yoav Gallantiga, et arutada julgeolekualaseid arenguid ja Iisraeli operatsioone. /.../ Me olime mõlemad nõus vajadusega lõhkuda ründeinfrastruktuur piiril, et tagada, et Liibanoni Hezbollah ei saaks läbi viia 7. oktoobri stiilis rünnakuid Iisraeli põhjakogukondade vastu,“ teatas Austin.

Võimaliku Iraani ohu kohta ütles Austin, et „Ühendriigid on hästi positsioneeritud USA isikkoosseisu, partnerite ja liitlaste kaitsele Iraani ja Iraani toetatud terroriorganisatsioonide ohu eest ning on pühendunud ära hoidma pingete ärakasutamist või konflikti laiendamist igasuguste tegijate poolt“.