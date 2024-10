Sõjapõgenike kogukondi ähvardab mullistumine. Üks lõimumise komistuskive on keeleõpe

Eestisse tulnud ja jäänud Ukraina sõjapõgenikud on praeguseks siin viibinud kaks ja pool aastat ning riigiasutused hindavad, et lõimumine on neil siinses keskkonnas läinud pigem hästi. Kuid näiteid sellest, et sugugi kõik ei pruugi olla sama lilleline, kui riik tunnetab, leidub siiski. Üks murelapsi on Saaremaal asuv Sõmera küla.