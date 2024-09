AFP: Iisraeli väed sisenesid Liibanoni

Iisraeli kaitsejõud (IDF) kuulutasid varem õhtul Liibanoniga piirnevad alad sõjaväetsooniks.

Sõjaväetsoon kuulutati välja Põhja-Iisraelis Metula, Misgav Am ja Kfar Giladi piirkondades kuni 6. oktoobrini. Armee märkis, et sisenemine nendesse piirkondadesse on seniajani rangelt keelatud.

Väljaanne Haaretz märgib, et Lõuna-Liibanonist tuleb teateid Iisraeli tanki- ja suurtükitulest.

USA välisministeeriumi pressiesindaja Matthew Miller ütles ajakirjanikele, et Iisrael teavitas Ameerika Ühendriike, et viib läbi piiratud maapealseid operatsioone, mis keskenduvad Hezbollahi infrastruktuurile Liibanonis Iisraeli piiri lähedal.

„See on see, mida nad on meile teatanud, et nad viivad praegu läbi piiratud ulatusega operatsioone, mis on suunatud piiri lähedal asuvale Hezbollahi infrastruktuurile,“ rääkis Miller ajakirjanikele. Kui tal paluti kinnitada, et tegemist on piiratud maavägede operatsioonidega, vastas ta: „See on meie arusaam.“

Tasub märkida, et Iisraeli kaitsejõud maavägedega Liibanoni sisenemist veel kinnitanud pole. Juhul, kui teated sissetungist osutuvad aga tõeks, on tegu esimese Iisraeli maavägede operatsiooniga Liibanonis pärast teist Liibanoni sõda 2006. aastal.

Kohalikud elanikud ja julgeolekuallikas väitsid ühtlasi täna õhtul Reutersile, et Liibanoni armeed on nähtud Iisraeli lõunapiiril mitmetelt positsioonidelt taganemas. Liibanoni armee pressiesindaja neid teateid ei kinnitanud ega lükanud ka ümber.

Iisraeli kaitseminister Yoav Gallant andis juba täna pärastlõunal mõista, et ollakse valmis maarünnakuks Liibanonis tegutseva terrorirühmituse Hezbollahi vastu. Hezbollah teatas omakorda, et on selleks valmis.