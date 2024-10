Abhaasia ja Lõuna-Osseetia lõid Gruusia NSV-st faktiliselt lahku juba Nõukogude Liidu lagunedes. 2008. aastal korraldas Venemaa Gruusia vastu lühikese invasiooni, kui tollane Gruusia valitsus üritas Lõuna-Osseetiat tagasi võtta. Gruusia läbiv seisukoht on sellest ajast peale olnud, et mõlemad territooriumid on Venemaa okupeeritud.