Keskerakonnast lahkus staažikas linnaametnik Indrek Ahlberg

Kolme Tallinna linnaosa asevanem olnud ning nüüd Kristiine linnamajanduse osakonda juhtiv Ahlberg ütles Delfile, et lahkus Keskerakonnast omal soovil. „Ei olnud enam mingit motivatsiooni, ei ole enam sellist meeskonna tunnetust, ju siis see aeg on läbi,“ leidis ta.