Austria valimised võitnud paremäärt ootab boikott, ent see tuleb neile kasuks

Austria parlamendivalimiste esialgsed tulemused ei olnud peavooluparteidele üllatavad, küll aga masendavad. Endiste natside asutatud, konkurentide põlatud, 2000. aastal valitsusparteina Austriale Euroopa Liidu sanktsioonid kaasa toonud ning 2019. aastal Vene raha skandaaliga järjekordse valitsuse põhja vedanud populistlik Vabaduspartei (FPÖ) on edukam kui kunagi varem. Ekspertide sõnul jääb esimest korda valimised võitnud FPÖ seekord siiski valitsusest välja, kui parteijuht Herbert Kickl ei suuda konservatiivsele Rahvaparteile (ÖVP) sobivat kompromissi pakkuda. See paistab ebatõenäoline.

FPÖ arvates peaks Kicklist saama järgmine kantsler, ent ÖVP juht ja praegune kantsler Karl Nehammer on välistanud tema kaasamise isegi ministri rollis. Ta on jätnud lahti võimaluse, et ÖVP ja FPÖ võiksid teha koalitsiooni ilma Kicklita ja nii, nagu tänavu moodustati Hollandi valitsus: ilma sealse Vabaduspartei skandaalse juhi Geert Wildersita ning parteitu valitsusjuhiga, kuid parempopulistide osalusel.