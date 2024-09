Lool asuva lasteaia direktor kirjeldab oma pöördumises, et lasteaia ühe rühma kolm lapsevanemat on ühiselt pöördunud direktori poole, et nende 4-5 aastased lapsed ei läheks lasteaias magama, vaid kuulaks ära muinasjutu ning läheksid siis teise ruumi vaikselt mängima.