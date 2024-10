ASUS tutvustab uut tehisintellektil töötavat sülearvutit - Zenbook S14

Zenbook S14 jätkusuutlik disain ulatub valikulise ümbriseni, mis on loodusest inspireeritud ja valmistatud GRS-sertifikaadiga ringlussevõetud polüestrist. See ümbris kehastab pühendumust keskkonnasõbralikule ja loodusest inspireeritud uuenduslikkusele.

See on ainus sülearvuti, milles on ühendatud selline elegantsus ja funktsionaalsus ning see on meie kõige õhem ja kompaktsem 14-tolline sülearvuti, rõhutades meie pühendumust tipptasemel jõudlusele ja kaasaskantavusele. CNC-töötlemine loob ka klaviatuuri ja laiendatud puuteplaadi ala kohal eksklusiivse geomeetrilise võre disaini. Sülearvuti on saadaval kahes loodusest inspireeritud toonis — Zumaia Gray ja Scandinavian White.

Funktsionaalse esteetikaga ümberdisainitud Zenbook S14 sisaldab uuenduslikku ASUS Ceraluminumi materjali, mis tagab nii vastupidavuse kui ka elegantse disaini. Pärast nelja aastat selle materjali värvide, tekstuuri ja kõvaduse viimistlemist on tulemused silmapaistvad. Tipptasemel CNC-tehnoloogiat kasutav Zenbook S14 saavutab märkimisväärselt õhukese profiili, mis on vaid 1,1 cm ja sisaldab täiustatud komponente, muu hulgas täiustatud aurukambri jahutussüsteemi.

Zenbook S14 südameks on uusim tehisintellektil põhinev Intel ® Core ™ Ultra 9 protsessor (2. seeria) ja Intel Arc ™ graafika, mis pakub kuni 48 NPU TOPSi. Täiustatud CNC-freesimine võimaldab ülimalt õhukese aurukambri integreerimist väga vaiksesse ümbritsevasse jahutussüsteemi, mis on ainulaadne sellise õhukese seadme jaoks, tagades kuni 28-vatise CPU TDP 1 jõudluse minimaalse müraga. Funktsionaalsel disainil on spetsiaalne Copiloti klahv ja suurendatud (16:10) ühenduskohtadeta puuteplaat, mis toetab nutikaid žeste.

Kõige õhem 14-tolline ASUS AI arvuti ühendab tehisintellekti võimsuse funktsionaalse esteetikaga Kunsti ja tehnoloogia kombinatsioon: Funktsionaalne esteetika, kasutades materjali Ceraluminum ™ ja CNC-freesimist, et valmistada 1,1 cm ülimalt õhuke raam, millel on iseloomulik geomeetriline võre disain

Zenbook teeb rohkem : Kuni uusima tehisintellektil töötava Intel ® Core ™ Ultra 9 protsessoriga (2. seeria); Copiloti klahviga; suurendatud 16:10 ühenduskohtadeta puuteplaadiga, millel on nutikad žestid

Audiovisuaalide ühendamine : 14-tolline 3K 120 Hz ASUS Lumina OLED-ekraan ja täiustatud nelja kõlariga helisüsteem pakuvad tõelist kinolaadset kogemust

Vaikne ja turvaline: Tõhus, tähelepanu hajumiseta jõudlus koos < 25 dB ümbritseva jahutusega; Microsoft Plutoni turvalisus, näoga sisselogimine ja Windowsi pääsukoodid

Zenbook teeb rohkem

Zenbook S14 pakub järgmise põlvkonna tehisintellekti võimalusi ülimalt õhukeses vormis. See on varustatud uusima Intel Core Ultra 9 protsessoriga (2. seeria), millel on süsteem-kiibil (SoC) disain. SoC disain vähendab emaplaadi suurust 27%2, et suurendada üldist jahutuse efektiivsust ja integreerib tipptasemel väikese võimsusega LPDDR5X DRAM-i kompaktsesse paketti. See teine tegur lühendab vahemaad protsessori ja mälu vahel, võimaldades suuremat ribalaiust ja madalamat latentsusaega, tagades parema stabiilsuse ja jõudluse. Kuni 32 GB kiire RAM-i ja kuni 1 TB PCIe® 4.0 SSD-ga protsessoril on kuni 28-vatine TDP ja sisseehitatud NPU, mis pakub kuni 48 NPU TOPSi kaasaegsetele AI-rakendustele, tagades 72 Wh aku kogu päevaks.

Kasutajakogemus on sujuv ja intuitiivne: spetsiaalne Windows Copiloti klahv Asus ErgoSense’i klaviatuuril tagab kiire Windowsi AI-toe ja suurendatud puuteplaat vastab ekraani 16:10 kuvasuhtele. See suurendab kasutusmugavust, võimaldades nutikate žestide abil kiiresti reguleerida helitugevust, ekraani heledust ja muud. Ülikompaktsel Zenbook S14-l on täielik sisend-/väljundportide komplekt, muu hulgas kaks Thunderbolt™ 4, USB 3.2 Gen 2 A-tüüpi, HDMI® 2.1 ja heli kombopistik. ASUS WiFi Master Premium sertifikaadiga Wi-Fi 7 tagab kiireima ja usaldusväärsema ühenduse.

Audiovisuaalide ühendamine

3K 120 Hz ASUS Lumina OLED-ekraan on Pantone® Validated ja DisplayHDR™ True Black 500 sertifitseeritud. See pakub elutruusid visuaale, millel on silmapaistvad värvid ja HDR-i jõudlus, muu hulgas 100% DCI-P3 skaala, et tagada erksad värvid.

Zenbook S14-l on võimas nelja kõlariga Harman Kardoni sertifitseeritud helisüsteem, mis on nii õhukeses seadmes märkimisväärne tehniline saavutus. See pakub täieliku ulatusega mitmemõõtmelist Dolby Atmos® heli, võimaldades tõeliselt kaasahaaravat ja elulist audiovisuaalset kogemust.

Vaikne ja turvaline