Keila võimuliit lagunes kohaliku korvpallitüli tõttu

Keila linnavolikogu aseesimees Jaan Murdla (valimisliit Sõbralik Keila) sõnas Delfile, et üks peamine põhjus, miks koalitsioonist lahkuda otsustati, on vaidlus korvpalli üle. Teadupärast tegutseb Keilas kaks korvpalliklubi - Keila Korvpallikool ja Keila Basket -, ning linn on otsustanud toetada just viimast. See ei meeldi aga opositsioonile ega Reformierakonna koalitsioonipartnerile Sõbralikule Keilale. Seega otsustas valimisliit ühineda Keila abilinnapea Maret Lepiksaare umbusaldamisega.

„Meie valimisliit ei toeta üksikisikut (Keila Korvapallikooli juhti Tarmo Heina - E. V.), vaid Keila Korvpallikooli kui noorte huvitegevuse olulist institutsiooni, mis annab paljudele noortele võimaluse tegeleda spordiga neile sobival tasemel ning mille järjepideva arengu tippväljund on kõrgliigas mängiv meeskond,“ sõnas Murdla.

„Meie tähelepanekud on seotud linnavalitsuse otsustega, mis ei järgi meie hinnangul võrdse kohtlemise printsiipi,“ lisas Murdla.

Murdla täpsustas, et valimisliit lahkus koalitsioonist. Täna hääletati ka umbusaldusavalduse üle, kuid see ei läinud läbi, kuna selle poolt peaks hääletama volikogu koosseisu enamus. Keila linnavolikogus on 21 kohta, tänasel istungil osales 11 volikogu liiget, kellest 9 hääletas umbusaldamise poolt. Murdla hinnangul jätkab Reformierakond ilmselt üksi, kuna neil on volikogus ühehääleline enamus.

Keila revisjonikomisjoni esimees Merike Käver (Isamaa) kirjutas ühismeedias, et ka nemad ühes Sõbraliku Keila valimisliiduga umbusaldasid Keila linna abilinnapead Maret Lepiksaart seoses korvpallitüliga.

Käveri sõnul eelistab Keila linn ühte spordiklubi teisele ning on sellega põhjustanud linnale mainekahju. „Abilinnapea on põhjendanud toetuse piiramist teisele korvpalli esindusmeeskonnale rahaliste piirangutega - see on aga vastuolus linna enda määrustega ning haldusmenetluse põhimõtetega, mis näitab linna juhtimise subjektiivsust ja võimalikke prioriteedihäireid,“ tõi Käver umbusalduses välja.