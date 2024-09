Keila linnas Reformierakonnaga koalitsioonis olnud Sõbralik Keila otsustas koalitsioonist välja astuda

Sõbralik Keila teatas, et on veendunud, et Keila kogukond väärib oma linna juhtimises rohkem läbipaistvust, koostööd ja lugupidavat suhtumist. Linna juhtimine peaks lähtuma kogukonna huvidest ja edendama ühtsustunnet, kus eri osapooled saavad kaasa rääkida ning probleemide lahendamine toimub konstruktiivses koostöös. Praegune olukord, kus olulisi otsuseid tehakse kiirustades ja osapoolte arvamusi eirates, ei teeni Keila elanike huve ega soodusta linna terviklikku arengut, leidis valimisliit.

Valimisliit on seisukohal, et Reformierakonna viimase aasta tegevused ja otsused, muuhulgas seoses kohaliku spordielu korraldamisega, ei toeta õiglaselt ja tasakaalukalt kohalikke huve, on suunatud isiklike eelistuste, mitte kogukonna vajaduste rahuldamisele. See on kahjustanud linna mainet.

Keila linnavolikogu aseesimees, Valimisliit Sõbralik Keila esindaja Jaan Murdla sõnas, et valimisliidu inimesed on pühendanud palju aega ja energiat linna asjade korraldamisele ja õigluse tagamisele. „Oleme korduvalt kutsunud koalitsioonipartnerit üles lahenduste leidmisele, et taastada töörahu linnas ja koalitsiooni ning linnavalitsuse usaldusväärsus. Paraku ei ole meie ettepanekutega arvestatud.“

24. septembril toimunud volikogu istungil esitasid opositsioonierakonnad umbusaldusavalduse abilinnapeale, mis põhines probleemidel, millele ka Sõbralik Keila on korduvalt tähelepanu juhtinud. „Pärast abilinnapeale umbusaldusavalduse sisseandmist opositsiooni poolt, lootsime sellele järgnevale koalitsioonisisesele arutelule. Paraku seda ei järgnenud, vaid kutsuti kiirustades kokku erakorraline istung ebatavalisel ajal, mistõttu otsustasime täna hommikul toimunud erakorralisel istungil umbusaldust toetada.“

Lähtudes eelnevast, on Valimisliit Sõbralik Keila seisukohal, et koalitsioonis jätkamine ei ole enam võimalik, kuna olulised erimeelsused on takistanud konstruktiivset koostööd ja õiglaseid otsuseid Keila linna ning selle elanike huvides.

Sõbralik Keila on kõige kauem järjepidevalt tegutsenud valimisliit Keilas. See loodi 2009. aastal aktiivsete lastevanemate ja õpetajate poolt vastuseisuks Keila kooli muutmisele erakooliks.