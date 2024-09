Ukraina presidendikantselei juht Jermak: võiduplaani tutvustatakse, aga mõned detailid jäävad salastatuks

„Kõike, mis jääb avalikuks, kuuldakse mitte ainult meie riigis, seda kuuleb ka vaenlane. Ja seetõttu on selle plaani mõned detailid kindlasti kinnised. Aga te teate, et tähtis on näha selle plaani teostumist vaenlase territooriumil ja näha tulemustes, meie sõjaväelaste võitudes,“ teatas Jermak.