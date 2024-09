VIDEO | Trumpi sõnul on Harrisel vaimne kahjustus ja ta tuleks kohtu alla anda

Trumpi kampaaniaüritus Pennsylvania osariigis Eries puudutas samu teemasid kui üritus päev varem, mida Trump ise nimetas „süngeks kõneks“. Trump ütles hõiskavale rahvahulgale, et Harris on vastutav „sissetungi“ eest Mehhiko-USA piiril ning ta tuleks tagandada ja talle tuleks süüdistus esitada, vahendab Associated Press.

„Ebaaus Joe Biden sai vaimse kahjustuse. Kurb. Aga valetav Kamala Harris, ausalt, ma usun, et ta oli nii sündinud. Kamalaga on midagi valesti ja ma lihtsalt ei tea, mis see on. Aga midagi on kindlasti puudu ja kas te teate mis? Kõik teavad seda,“ ütles Trump.