VIDEO | Beirutis toimunud Iisraeli rünnakus hukkusid kolm palestiinlaste relvarühmituse juhti ja Hamasi juht Liibanonis

Iisrael on tihendanud rünnakuid Hezbollahi vastu Liibanonis ja huuthide vastu Jeemenis . Kardetakse, et sõjategevus Lähis-Idas võib kontrolli alt väljuda ning tõmmata kaasa Iraani ja USA.

Liibanoni tervishoiuministeerium teatas, et viimase kahe nädalaga on hukkunud üle tuhande liibanonlase ja 6000 on saanud vigastada. Miljon inimest ehk viiendik elanikkonnast on pidanud kodudest põgenema.