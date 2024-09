Portaal Insider sai enda valdusse dokumendid, mis viitavad, et Aleksei Navalnõi mürgitati

Ehkki Vene võimude kinnitusel suri Navalnõi loomulikku surma, näitavad Insideri kätte jõudnud dokumendid, et dissident hakkas vahetult enne surma kannatama kummaliste sümptomite all, millest varem pole teatatud. Portaaliga vestelnud meditsiiniekspertide sõnul viitavad need sümptomid mürgitusele.

Kaks kõige olulisemat dokumenti on allkirjastatud Vene Föderaalse Uurimiskomitee uurija Aleksandr Varapajevi poolt ja on seotud toimikuga, mis puudutab otsust Navalnõi surma asjus kriminaalasja mitte algatada. Varasemas dokumendis märgitakse, et surmapäeval täheldati Navalnõi terviseseisundi järsku halvenemist. Vang kaebas tugevat valu kõhus, oksendas, sattus krampidesse ja kaotas teadvuse. Hiljem valmis samast dokumendist ka lõplik ehk toimetatud versioon, kust kõik viited nendele sümptomitele on kustutatud.