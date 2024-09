VIDEO | USA kagurannikul maabunud orkaan Helene on tapnud üle 60 inimese, miljonid on elektrita

Neljapäeval Florida rannal Horseshoe Beachil maale jõudnud orkaan Helene jätkab USA kaguosas hävitustööd. Maale jõudes oli Helene saavutanud neljanda kategooria orkaani taseme ning truulekiirus ulatus 225 kilomeetrini tunnis. Pärast Floridat jätkas ta laastamist Georgia osariigist ning on nüüd nõrgenenud kujul jõudnud Põhja- ja Lõuna-Carolinasse ja Tennesseesse , kus kestavad tugevad vihmasajud. Lisaks mainitud osariikidele on hädaolukord välja kuulutatud ka Alabamas.

Võimude teatel on hukkunud vähemalt 64 inimest. Kümnes osariigis on elektrita kokku üle 2,6 miljoni inimese ja paljud on jäänud ka peavarjuta. „Ma ei ole kunagi nii palju kodutuks jäänud inimesi näinud,“ kommenteeris Floridas asuva Steinhatchee asula kohalik elanik Janalea England väljaandele Politico.