Moodsad nutikellad kaunistavad ka tippdisainerite loomingut

„Kaasaegse tehnika juures on väga äge see, et kell võib täita kümneid muid funktsioone peale lihtsalt aja näitamise. Mina olen pannud enda klassikalise käekella sahtlisse mälestuseks ja kannan igapäevaselt nutikella. Rõõm on tõdeda, et igal aastal tuleb turule uusi, ilusama disainiga nutikelli ja valikust leiavad endale sobiva nii ülikonnakandja, sportlane kui ka moekunstnik,“ rõõmustab moedisainer Aldo Järvsoo, kelle juubelikollektsiooni Tallinn Fashion Weeki raames kaunistavad uued Huawei Watch GT 5 nutikellad.