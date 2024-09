Mida teie liikumise nimi esindab?

Organisatsiooni nimi on Solidaarsuse Kollektiivide Antiautoritaarne Vabatahtlike Võrgustik. Asutajad olid valdavalt anarhistid, aga mitte ainult. Meiega on ühinenud ka antiautoritaarsete vaadetega vasakpoolseid. Me ei tahagi oma liikumist rangetesse ideoloogilistesse raamidesse ajada. Meil on mitmesuguseid inimesi – antifašiste, feministliku liikumise esindajaid ja muid aktiviste –, keda ühendavad ühised antiautoritaarsed väärtused. Aga tõenäoliselt positsioneerib enamik meie organisatsiooni liikmeid end anarhistidena või Ukraina anarhistlike liikumiste järeltulijatena.