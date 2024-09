Balti riigid ja Poola soovivad kaitsevööndi rahastust ka Euroopa Liidu eelarvest

„Balti kaitsevööndi initsiatiiv on hästi käima läinud, sest vajadus Läänemere piirkonna liitlaste seas on ühine. Meie jaoks on äärmiselt oluline koordineerida oma tegevusi Poolaga, aga kindlasti näeme siin potentsiaali ka põhjapoolsete liitlastega koostööd teha, iseäranis Soomega. Kaitsevööndi vajadus tuleneb julgeolekuolukorrast ja toetab NATO uut lävepakukaitse kontseptsiooni. Samaaegselt tugevdab see Euroopa Liidu julgeolekut ja selle piiride sõjalist kaitset, mistõttu näeme selgelt, et Euroopa Liit võiks projekti ka rahaliselt toetada,“ ütles kaitseminister Hanno Pevkur.