OTSEBLOGI | USA allikate teatel teostavad Iisraeli väed Liibanoni piiril väiksemaid maaväeoperatsioone

Samas toonitasid allikad, et USA hinnangul ei ole Iisrael seni otsustanud, kas korraldada Liibanoni suurem sissetung või mitte. Samuti usuvad ameeriklased, et igasugune maismaaoperatsioon oleks piiratud ulatusega. Igal juhul ei piisa praegusest olukorrast Iisraeli eesmärgi saavutamiseks ja Põhja-Iisraelist evakueeritud 60 000 inimese kodudesse naasmiseks.

Ajalehe New York Times allikad lisavad, et Iisrael on enne konflikti lähetanud Liibanoni maskeeritud eriüksuslased, kes tegelevad seal „tundlike“ luuremissioonidega. Samuti teatab leht, et Iisraeli sideluureüksus 8200 on fokuseerunud Liibanoni jälgimisele ning sealt võis tulla ka info, mida USA kasutas 2020. aastal Iraani kaardiväe kindrali Qassem Soleimani tapmiseks.

Laupäeval teatas Iisrael, et tappis eelmisel päeval õhulöögiga Liibanoni rühmituse Hezbollah juhi Hassan Nasrallahi ning teisi kõrgemaid komandöre. Valdav enamik rühmituse juhtkonnast on 17. septembril alanud rünnakulaines hukkunud.

USA kaitseminister Lloyd Austin ütles laupäeval telefonikõnes Iisrael kaitseministrile Yoav Gallantile, et riik toetab Iisraeli õigust ennast kaitsta ja on valmis jätkama tegevust Iraani ja Iraanile alluvate rühmituste pidurdamiseks. Väljaanne Times of Israel juhib tähelepanu, et kõne kokkuvõttes ei mainita midagi Liibanoni vaherahu kohta. USA president Joe Biden ütles laupäeval, et USA loodab „kokkuvõttes“ vaherahu sõlmimist. Iraani liider ajatolla Ali Khamenei lubas, et Nasrallahi tapmine ei jää kättemaksuta, kuid ei täpsustanud, mismoodi kättemaks toimub.