BLOGI | Liibanoni peaministri sõnul läheneb põgenike arv miljonile

Samas toonitasid allikad, et USA hinnangul ei ole Iisrael seni otsustanud, kas korraldada Liibanoni suurem sissetung või mitte. Samuti usuvad ameeriklased, et igasugune maismaaoperatsioon oleks piiratud ulatusega. Igal juhul ei piisa praegusest olukorrast Iisraeli eesmärgi saavutamiseks ja Põhja-Iisraelist evakueeritud 60 000 inimese kodudesse naasmiseks.

Ajalehe New York Times allikad lisavad, et Iisrael on enne konflikti lähetanud Liibanoni maskeeritud eriüksuslased, kes tegelevad seal „tundlike“ luuremissioonidega. Samuti teatab leht, et Iisraeli sideluureüksus 8200 on fokuseerunud Liibanoni jälgimisele ning sealt võis tulla ka info, mida USA kasutas 2020. aastal Iraani kaardiväe kindrali Qassem Soleimani tapmiseks.