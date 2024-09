Välisminister Hezbollahi juhi tapmisest: kogu olukord on eskaleerumas. Stoicescu: must stsenaarium on küllaltki tõenäoline

Tema hinnangul on kõige tõenäolisem, et Hezbollah vastab Iisraeli õhulöökidele omapoolse raketirünnakuga. Kui Hezbollah peaks seda tegema, siis Iisrael vastab sellele. „Kui Hezbollah korraldab kättemaksuaktsioon Iisraeli vastu, siis karta on, et Iisrael tungib Liibanoni, seal puhkeb uus sõda. See on must stsenaarium, aga kahjuks see on küllaltki tõenäoline,“ sõnas Stoicescu.