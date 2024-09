President Karis „Estonia“ laevahuku 30. aastapäeval: ma kutsun kõiki tegema rahu iseenda ja olnuga

„Skulptor Mati Karmini mälestusmärk „Estonial“ hukkunud 17 võrulase nimega siin Seminari väljakul peaks panema meid kõiki mõtlema. Mustast graniidist välja ulatuvad käed on kokku pandud palveks, et sellist tragöödiat enam kunagi ei juhtuks. Kuid need on kokku pandud samuti palveks, et lahkunud leiaksid rahu ja rahu leiaksime ka meie, kes me maha jäime,“ kõneles riigipea. „Niisuguse suurõnnetuse järel on see raske. Raske on uskuda lihtsaid selgitusi, sest keerulisemates on rohkem lohutust. Raske on leppida, et oligi torm ja laev väsis. Ometi kutsun ma „Estonia“ laevahuku 30. aastapäeval kõiki tegema rahu iseenda ja olnuga.“