INTERVJUU | Carl Bildt: oli kohe selge, et Evertssoni avastatud auk ei saanud mõjutada Estonia uppumist

Ei, mul ei olnud toona aega, et nii kauaks peatuda, et tuleviku või laiema pildi peale mõelda. Aga kui oleks olnud, siis jah – ma oleksin kindlasti aimanud, et Estonia ümber hakkavad tekkima müüdid ja mitmesugused vandenõuteooriad. Ma arvan, et sellise mastaabiga õnnetuste puhul on see vältimatu.