OTSEBLOGI | Iisrael tappis õhulöögiga Hezbollahi juhi Hassan Nasrallahi

Piiriülene konflikt on kestnud pea aasta, kuid viimasel ajal on Iisrael intensiivistanud Liibanoni pommitamist ja tabanud sadu väidetavalt Hezbollahiga seotud sihtmärke. Hiljuti teatas ÜRO, et viimaste rünnakute tagajärjel on pidanud Liibanonis kodust lahkuma ja ümber asuma üle 90 000 inimese.