Trump pärast Zelenskõiga kohtumist: tahame kõigi jaoks õiglast kokkulepet

Zelenskõi on sel nädalal püüdnud veenda Bideni administratsiooni suurendama Ukrainale antavat sõjalist abi. USA visiidi raames õnnestus Zelenskõil kohtuda ka Trumpiga. Mõlemad on viimastel päevadel olnud üksteise vastu kriitilised. Pinged nende vahel olid ilmsed ka ajakirjanikega rääkides vahetult enne omavahelist arutelu.

„Meil on väga head suhted, ja nagu te teate, on mul ka väga head suhted president Putiniga. Ja ma arvan, et kui me võidame, saame selle väga kiiresti lahendatud,“ ütles vabariiklaste presidendikandidaat Trump, viidates novembris toimuvatele valimistele.

„Arvan, et suudame välja töötada midagi, mis on mõlemale poolele kasulik. On aeg,“ sõnas Trump.

Zelenskõi tänas Trumpi nõusoleku eest temaga kohtuda ja meenutas, et nende viimasest kohtumisest on möödas viis aastat.

„Ma arvan, et meil on ühine seisukoht, et sõda Ukrainas tuleb lõpetada, Putin ei saa võita ja Ukraina peab võitma, ning ma tahan teiega arutada selle üksikasju,“ ütles Zelenskõi.

Pärast kohtumist esinesid Trump ja Zelenskõi Fox Newsis. Trump ütles, et ta „õppis palju“, kuid kordas oma seisukohta, et tema arvates on võimalik kiiresti jõuda õiglasele tehingule.

„See peaks lõppema ja president tahab, et see lõppeks. Ma olen kindel, et president Putin tahab, et see lõppeks, ja see on hea kombinatsioon. Seega me tahame kõigi jaoks õiglast kokkulepet,“ ütles Trump.

Kui Trumpilt küsiti, mida ta näeb õiglasena, vastas ta, et seda on „liiga vara öelda“.

„Mul on oma ideed ja olen kindel, et presidendil on kindlasti oma ideed. Kuid see peab olema õiglane,“ ütles Trump.

Zelenskõi tuletas meelde, kuidas Putin on Ukraina territooriumile tunginud ja lisas, et nad peavad tegema „kõike, et survestada teda seda sõda lõpetama“.

Trumpi sõnul ütles Zelenskõi „seda kõige paremini“, et „see on sõda, mida poleks tohtinud kunagi juhtuda“. Ta lisas, et nende vahel võib toimuda ka teine kohtumine.