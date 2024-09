Peaministri nimekaim Balázs Orbán ütles paar päeva tagasi taskuhäälingusaates, et Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi otsus Ukrainat sõjaliselt kaitsta oli „vastutustundetu“. Ta ütles, et Ungari on õppinud, et „kallistesse Ungari eludesse“ tuleb suhtuda ettevaatlikult.