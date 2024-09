Montenegro esimene Zero Waste hotell tuleb Eestisse kogemusi jagama

Siiski märkame, et inimesed soovivad ööbida majutusasutustes, mis on jätkusuutlikud ning keskkonnateadlikud. Meie müügiosakond on näinud tänu jätkusuutlikkuse püüdlustele broneeringute kasvu USA, Ühendkuningriigi ja Euroopa broneerimisplatvormidel. Nendest piirkondadest pärit külalised hoolivad keskkonnasõbralikust peatumisest.

Kuidas võtsid uue Zero Waste poliitika vastu hotelli töötajad?

Kas usute, et eeskuju on nakkav ning ka teised Montenegro ettevõtted asuvad sarnaseid samme astuma?

Meie jõupingutused ei seisne ainult meis, vaid ka selles, et inspireerida teisi piirkonna hotelle samale teekonnale asuma. Meie eesmärk on olla esimene doominokivi, mis kukub ja viib seeläbi riiklikult suurte muutusteni. Oluline roll on meie turundusmeeskonnal, mis edendab ning kommunikeerib meie algatusi, et olla eeskujuks ja teejuhiks. Oleme valmis aitama kõiki piirkonnas elavaid inimesi, kes on sellest teemast huvitatud, pakkudes tuge ja juhiseid, et aidata neil teha esimene samm. Meie eesmärk on olla jätkusuutlikkuse majakas ja aidata kaasa meie kogukonna arengule. Mõistame, et ainult koostööd tehes saame riigi otsustajatele suuremat mõju avaldada.