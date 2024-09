Hodorkovski: Uurimismaterjalid Nevzlini vastu näivad usaldusväärsed, kuid ma ei usu neid

Mees avaldas, et ta kavatses oma ärilise maine kaitsmiseks FBK Ühendkuningriigis kohtusse kaevata. Meelemuutus tulenes sellest, et mitte anda „teist lööki Venemaa opositsioonile“, kuid ta ei välistanud selle võimalust tulevikus.

FBK uurimine ei sisalda konkreetseid süüdistusi Hodorkovki vastu, kuid märgiti, et vaatamata Hordovski ja Nevzlini poliitilise retoorika erinevusele jätkavad nad töötamist ühiste poliitiliste projektide nimel. Hodorkovski kinnitas koostööd, kuid mainis, et Nevzlini osalus on vaid 10 protsenti. Ta märkis ka, et Nevzlin ei ole Venemaa opositsioon, kuid ta ise on „selle oluline element“, kes aitab inimestel jõuda kompromissideni.