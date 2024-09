Transpordiameti kärped sel talvel veel teehooldust ei puuduta, kuid teede seisukord ilmselt siiski halveneb

Kolmapäeval avaldatud riigieelarve seletuskirjast selgub, et järgmisel aastal kärbitakse kliimaministeeriumi alla kuuluvast transpordiametist 4,5 miljonit eurot. Seletuskirjas toodi välja, et ametist kärbitakse nii tööjõu- kui majandamiskulusid, lisaks ka teede korrashoiu- ja talvise navigatsioonikulusid. „Teede korrashoiukulude vähendamine tähendab ennekõike liikluskorraldusvahendite ja teede märgistuse vahendite vähendamist, 2026. aastal on vajalik üle vaadata teehoolde kvaliteedinõuded.“

Transpordiameti teehoiuteenistuse direktor Janno Sammul ütles Delfile, et riigiteedele on kehtestatud vastavalt tee seisundinõuete määrusele nr 92 seisunditasemed ja -nõuded. „Järgnevate aastate korrashoiukuludelt tehtav kärbe on juba sellises suurusjärgus, et muude tegevuste hulgas on vajalik üle vaadata ka tee seisundile esitatavad nõuded. Milliseid muudatusi see täpsemalt kaasa toob, on täna veel vara prognoosida. Vaadatakse üle nii suvised kui ka talvised nõuded.“

Sammul ütles, et tänase parima teadmise juures saab öelda, et 2025. aastal talvised seisunditasemed ei muutu ja talvine teehoole toimub nii nagu varemgi. Siiski tuleb tema sõnul arvestada, et vähenevad võimalused teha väiksemat sorti remonttöid, näiteks võrkpragude täitmist, ja uuendada liikluskorraldusvahendeid ehk liiklusmärke ja teekattemärgistust.

„Peame leidma eelarve piires lahendusi, mis võimaldaksid hakkama saada moel, kus liiklusohutus võimalikult vähe kannatab. Kuid eeldada võib, et teede seisukord kärbete tõttu siiski halveneb. Millises ulatuses see liiklusohutust mõjutab on keeruline määrata. Kui teekatte seisukorra tõttu on mõnel teelõigul mõni oht liiklejale, siis nendel juhtudel me kindlasti tähistame need ja vajadusel piirame ka sõidukiirust,“ rääkis ta.