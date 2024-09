VIDEO | Transpordiamet autokoolide liidule: kui meie peame vallandama ametnikke, kas teie olete nõus oma tegevuse valdkonnas lõpetama?

Transpordiameti peadirektor Priit Sauk sõnas, et mitmed tema kolleegid on pidanud taluma autokoolide liidu süüdistusi. „Kurb on see, et seal taga on paar inimest, kes on töötanud aastaid meie majas,“ sõnas ta, viidates, et autokoolide liidu esimees töötas kunagi ka transpordiametis eksamineerimise osakonna juhatajana.