Hariduslepe on koos, paika said õpetajate karjäärimudel ja töötingimused. Kallas: järgmine etapp on poolte kinnitus

Voltri ütles Delfile, et haridusleppega võib rahule jääda, sest see lahendab mitu probleemi. „Praegu on Eestis ikkagi olukord, mis on suhteliselt ainulaadne maailmas: alustav õpetaja või isegi kvalifikatsioonita õpetaja ja väga kogenud professionaalne õpetaja saavad sama väikest palka,“ rääkis ta.