Tallinna eliitkooli direktor võttis seadusvastaselt kooli õppima töötajate lapsi. Direktor: laste 1. klassi määramine tekitab alati palju pingeid

Tallinna haridusameti juhataja Kaarel Rundu ütles, et linna õigusteenistuse ja haridusameti sisekontrolli sektoriga koostöös tuvastati, et augustis 2024 on Gustav Adolfi Gümnaasium lisaks haridusameti poolt esimesse klassi määratud lastele vastu võtnud täiendavalt veel viis last, kelle vanemad töötavad koolis õpetajatena. „Antud lastel ei ole elukoht kooli vahetus läheduses ja Gustav Adolfi Gümnaasium ei ole määratud nende laste elukohajärgseks kooliks.“

Rundu ütles, et sellega rikkus direktor põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses, Tallinna linna elukohajärgse kooli määramise määruses ja Gustav Adolfi vastuvõtukorras sätestatud tingimusi. Tema sõnul on direktor oma rikkumist tunnistanud ning 17. septembril esitati talle ka hoiatus tööülesannete rikkumise osas.

Rundu ütles, et haridusametil pole infot, kas mõned vanemad kavatsevad juhtumi tõttu ka kohtu poole pöörduda. Ta tõi välja, et nii haridusameti kui linna õigusteenistuse poole on pöördunud mõned lapsevanemad, kes alanud õppeaastaks GAGis kohta ei saanud ning kellega on pooleli kohtuvaidlus. Need lapsevanemad on teinud ettepaneku kompromissiks, millega lastele pakutakse hiljemalt alates järgmisest õppeaastast koolikohti GAGis.

„Haridusameti seisukoht on, et selline kompromiss ei ole õiglane teiste samasse kooli kohta soovinute osas ning otsuse peaks tegema halduskohus. Direktori-poolne rikkumine ei saa olla aluseks järgmistele protsessidele, mis ei pea kinni koolikoha määramist reguleerivatest õigusaktidest. Kõnealustele lastele on pakutud koolikohti mujal ning lapsed on õppetööd ka alustanud,“ ütles Rundu.

Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktor Henrik Salum ütles Delfile, et tal on raske midagi haridusametile lisada. „Ma näen, et õpetajatel on kooli toimimises, kooli kogukonnas ning kooliga seotud väärtuste kandmisel asendamatu roll.“ Ta lisas, et laste 1. klassidesse määramine tekitab Tallinnas alati palju pingeid ning segadust, sest koolikohtadest kesklinnas on suur puudus. „Tegemist on kompleksse probleemiga, mida ei lahenda kahjuks ühe kohtulahendi või muu ühekordse lahendusega.“