Välisminister Tsahkna New Yorgis: ajakirjandusvabadusega kaasneb ka vastutus

Tsahkna ütles MFC üritusel, et meediavabadusel on oluline roll demokraatia ja rahu tagamisel, aga samas lasub ajakirjanikel ka vastutus tuua avalikkuse ette teemad, mis on ühiskonna parema toimimise huvides tõepoolest olulised. „Demokraatia ei saa eksisteerida ilma väljendusvabaduseta,“ ütles Tsahkna. „Kahjuks näeme sageli, et riigid, kes ei austa inimõigusi ja meediavabadust, on ühtlasi riigid, kes rikuvad ka rahvusvahelisi reegleid.“

Välisminister esines eile New Yorgis ka avasõnavõtuga Avatud Ühiskonna Fondi ja Ukraina peaprokurör Andri Kostini kõrvalüritusel Ukraina kultuurilise pärandi kaitse teemal. „Ukraina kultuurilise pärandi sihipärane ja süstemaatiline hävitamine Venemaa poolt näitab imperialismi tõelist olemust,“ ütles Tsahkna ja lisas, et Ukraina liitlastele on oluline aidata Ukraina kultuuripärandit kaitsta ja säilitada. Võtmetähtsusega on seejuures Ukraina kultuuriväärtustega ebaseadusliku kaubitsemise pidurdamine.

Eile avati New Yorgis ka Eesti aukonsulaat. Välisminister Tsahkna sõnul on iga aukonsul väärtuslik täiendus Eesti riigi diplomaatilisele võrgustikule, mis väikeriigile omaselt on oma suuruselt pigem tagasihoidlik. „Aukonsulaadi avamine New Yorgis annab võimaluse senisest veelgi enam edendada Eesti ja Ameerika Ühendriikide majandus- ja kultuurisidemeid ning tagada konsulaarabi suurlinnas hätta sattunud Eesti kodanikele.“

Aukonsulaadi avamistseremooniale järgnes Eesti ja USA ekspertide vestlusring tehisaru kasutamise teemal, kus tutvustati Eestis loodud innovaatilisi lahendusi digivaldkonnas ning nii USA kui Eesti vahetasid parimaid tavasid tehisintellekti eduka rakendamise vallas. Lisaks arutleti tehisintellekti vastutustundliku kasutamise ja vastavate riskide maandamise regulatsioonide teemal.

ÜRO kõrgetasemelise nädala viimasel päeval esines minister sõnavõtuga ka Rahvusvahelise Kriminaalkohtu (ICC) ministrite kohtumisel, Euroopa Liidu ja CELAC (Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide Ühenduse) välisministrite kohtumisel ja terviseministri asendajana antibiootikumiresistentsuse vastaste meetmete teemalisel tippkohtumisel. Samuti toimusid kahepoolsed kohtumised Korea ja Hiina välisministriga ning ÜRO asepeasekretäri Rosemary DiCarloga.