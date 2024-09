VIDEO | Vene droonilöögis Odessa oblastile hukkus kolm inimest

„Venelased lasid meie oblasti lõunaosa pihta välja löögidroonid. Õhutõrjejõudude töö kestis kaua ja pingeliselt. Kahjuks hukkus rünnaku tagajärjel kolm inimest: kaks naist, kes olid sündinud 1934. ja 1955. aastal, ning 73-aastane mees. Kannatada sai 11 inimest, kelle hulgas on laps,“ teatas Kiper.

Vene droonid tabasid elamupiirkonda. Kahjustada said era- ja kortermajad, hoovirajatised ja autod. Puhkes mitu tulekahju, mille päästjad kustutasid.

Odessa oblastis prokuratuur täpsustas hiljem, et vigastada sai 14 inimest, kelle hulgas on kolm last.