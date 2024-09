Harris ütles Zelenskõiga kohtudes, et Trumpi tehtud sõja lõpetamise ettepanekud kattuvad Putini omadega

Tegemist võis olla ühe tema viimase võimalusega veenda neid kaht Ukraina tulejõudu suurendama, kirjutab New York Times.

Zelenskõil olid Valges Majas Bideni ja Harrisega eraldi kohtumised, mis peegeldab Harrise rolli presidendikandidaadina.

Harris püüdis oma esinemises eriliselt rõhutada kontrasti oma rivaali, endise presidendi Donald Trumpiga, kes on USA abi Ukrainale sel nädalal korduvalt hukka mõistnud ja öelnud, et Zelenskõi oleks pidanud Venemaale järeleandmisi tegema.

„Minu riigis on selliseid, kes sunniks selle asemel Ukrainat loobuma suurest osast oma suveräänsest territooriumist,“ ütles Harris. „Kes nõuaksid, et Ukraina lepiks neutraliteediga ja nõuaksid, et Ukraina loobuks julgeolekualastest suhetest teiste riikidega.“

Need ettepanekud on Harrise sõnul samad kui Venemaa presidendi omad.

Biden oli enne Zelenskõi kohtumisi Valges Majas teatanud kaheksa miljardi dollari suurusest sõjalisest abist, et püüda Zelenskõile kinnitada, et tal on USA administratsiooni toetus kuni selle ametiaja lõpuni.

Bideni administratsioon ei ole ikkagi andnud Ukrainale luba kaugmaarelvade kasutamiseks sügaval Venemaa territooriumil. NYT teatel on USA luureagentuurid jõudnud järeldusele, et Venemaa vastaks tõenäoliselt suurema jõuga, kui USA ja tema liitlased lubaksid Ukrainal kaugmaarakette Venemaale lasta.

Zelenskõi tuli Washingtoni võiduplaaniga, mis sisaldas soovinimekirja relvadest ja julgeolekugarantiide taotlust.

New York Times küsis sel nädalal Zelenskõilt, mida ta julgeolekugarantiide all täpselt silmas peab. Zelenskõi ütles, et ta peab silmas „tugevat, tugevat armeed“ ning „tõelist mõistmist, et me saame olema NATO-s“, mitte paljaid lubadusi, et Ukraina liitub kunagi tulevikus.

Biden on lubanud Ukraina ühinemist NATO-ga väga ähmaselt.

Mõned USA ja Euroopa ametiisikud, kes on Zelenskõi plaaniga tuttavad, ütlesid, et tahaksid, et Zelenskõi lõpetaks lühiajalise konkreetsete relvade küsimise prioriteediks seadmise ja keskenduks pigem pikaajalisele strateegiale, et leida viise sõja lõpetamiseks agressioonile järele andmata.