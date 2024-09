VIDEO | Orkaan Helene jõudis Florida rannikule neljanda kategooria tormina

Ennustatakse, et Helene on üks tugevamaid torme üle aastate, mis piirkonda tabab. Colorado osariigiülikooli orkaaniuurija Phil Klotzbach ütles Associated Pressile, et alates 1988. aastast on vaid kolm Mehhiko lahe orkaani olnud suuremad kui Helene: Irma 2017. aastal, Wilma 2005. aastal ja Opal 1995. aastal.