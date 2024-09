VIDEO | Trump teatas, et kohtub täna siiski Zelenskõiga. „Usun, et suudan teha diili Putini ja Zelenskõi vahel üsna kiiresti“

Trump on esinenud viimastel päevadel ülikriitiliste avaldustega Ukraina toetamise aadressil ning esindajatekoja vabariiklasest spiiker Mike Johnson nõudis, et Zelenskõi vallandaks Ukraina suursaadiku USA-s Oksana Markarova seoses Zelenskõi visiidiga Pennsylvania osariigi laskemoonatehasesse, kuhu vabariiklasi ei olnud kutsutud. Vabariiklased on süüdistanud Zelenskõid USA presidendivalimistesse sekkumises.

Zelenskõi on omalt poolt kritiseerinud Trumpi, öeldes, et viimane ei tea tegelikult, kuidas sõda lõpetada, kuigi Trump väidab pidevalt, et Venemaa poleks Ukrainat üldse rünnanudki, kui tema oleks president olnud, ja et kui ta uuesti presidendiks valitakse, lõpetab ta sõja kohe, tehes „diili“.

Trump tegi kohtumise teatavaks eile New Yorgis.

„Nagu te teate, on president Zelenskõi palunud kohtumist minuga ja ma kohtun temaga homme kella 9.45 ajal Trump Toweris,“ teatas Trump.

CBS Newsi ajakirjanik Caitlin Huey-Burns küsis Trumpilt, milline sõjategevuse lõpp tema arvates välja näeks.

„Ma ei taha teile öelda, milline see välja näeb,“ vastas Trump. Ta lisas, et Venemaa president Vladimir Putin „ütles mulle tihti, et see on tema silmatera“. Trump väitis, et hoiatas Putinit Ukrainasse sissetungimise eest ja ütles: „Vladimir, ära isegi mõtle selle tegemisele.“

Kohtumise kohta Zelenskõiga ütles Trump: „Vaatame, mis juhtub, aga ma usun, et ma suudan selle korda ajada.“

Küsimusele, kas Ukraina peaks Venemaale sõja lõpus maad loovutama, ei vastanud Trump otse.

„Saame mingi rahu,“ ütles Trump. „Meil on rahu vaja. Me peame surma ja hävingu peatama. Kas te ei arva? Kas see poleks tore?“

Varem postitas Trump oma sotsiaalmeediakanalis Truth Social väidetava sõnumi Zelenskõilt, milles palutakse näost näkku kohtumist.

Selles öeldakse:

„Kallis Donald,

Ma loodan, et sul läheb hästi.

Mul on meeles meie hiljutine telefonikõne – see oli väga hea.