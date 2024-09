Norra otsib taga Liibanonis plahvatanud piiparitega seotud isikut

39-aastane Rinson Jose asutas 2022. aastal Sofias asuva ettevõtte Norta Global Ltd, mis väidetavalt kuulus plahvatanud piiparite tarneahelasse. Bulgaaria on uurinud ettevõtte rolli piiparite tarnimisel, kuid pole leidnud tõendeid selle kohta, et need oleksid riigis valmistatud või sealt eksporditud.