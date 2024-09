Orbáni nõunik: Ungari poleks Venemaa sissetungi vastu võidelnud

„Me ei oleks ilmselt teinud seda, mida president Zelenskõi tegi kaks ja pool aastat tagasi, sest see on vastutustundetu,“ ütles nõunik. „Sest ilmselgelt pani ta oma riigi sõjakaitsesse, kõik need inimesed surid, kogu see territoorium kaotati - jällegi, see on nende õigus, see on nende suveräänne otsus, neil oli õigus seda teha. Aga kui meilt oleks küsitud, siis me ei oleks seda soovitanud.“