Taliban: Afganistanis on inimõigused kaitstud, kedagi ei diskrimineerita

Austraalia, Kanada, Saksamaa ja Holland kavatsevad alustada kohtumenetlust Talibani vastu ÜRO naiste konventsiooni rikkumise pärast. Riigid käivitasid algatuse kolmapäeval New Yorgis esmaspäevani toimuva ÜRO Peaassamblee kohtumise kõrval.

Taliban lubas 2021. aastal pärast võimu haaramist mõõdukamat valitsemist, kuid vaatamata sellele on nad keelanud naistel ja tüdrukutel õppida pärast kuuendat klassi, viibida paljudes avalikes kohtades ja töötada enamikel töökohtadel.

Augustis anti välja seadused, mille kohaselt peavad naised avalikkuses katma kogu oma keha, kusjuures ei tohi riietus olla lühike, liibuv ega õhuke. Naisi on üritatud ka vaigistada, näiteks ei tohi kasutada naise häält tekstide avalikuks ettelugemiseks.

„Afganistan on rahvusvahelise õiguse kohaselt vastutav naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsioonist tulenevate arvukate kohustuste jätkuva raske ja süstemaatilise rikkumise eest,“ ütlesid riigid.

Samuti teatasid riigid, et nad ei tunnusta Talibani poliitiliselt Afganistani elanikkonna seaduslike liidritena.

„Kahjuks üritatakse mitme naispõgeniku suu kaudu levitada Afganistani-vastast propagandat ja olukorda vääralt kujutada,“ ütles Talibani pressiesindaja asetäitja Hamdullah Fitrat sotsiaalmeediaplatvormil X. Ta väitis, et Afganistanis on inimõigused kaitstud ja kedagi ei diskrimineerita.

Taliban on lükanud tagasi igasuguse kriitika nende poliitika pihta, sealhulgas reeglid, mis mõjutavad naisi ja tüdrukuid. Nad väidavad, et nende tegevus on kooskõlas Islami seaduse ehk šariaadi tõlgendusega.