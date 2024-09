Transpordiamet saatis välja eksitava info tühistatud teooriaeksamite toimumisaja kohta

Täna saadeti välja aga näiteks homseks registreerunud inimestele teated, et nende eksam siiski toimub, transpordiameti sõnul oli tegemist automaatteavitusega. „Tõsi, täna said süsteemi poolt osad isikud siiski ka automaatteavituse eksami toimumise kohta, kuid õige personaalne teave on klientidele jõudnud või jõuab üsna pea,“ rääkis Smirnov.

Transpordiamet katkestas kaheks päevaks teooriaeksamite sooritamise

Eile andis transpordiamet teada, et eksamite sooritamine peatatakse kaheks päevaks, et põhjalikumalt küsimused üle vaadata, kuna on tulnud palju tagasisidet, et eksamiküsimused on vigased. „Oleme üle vaadanud ligi 400 küsimust ning saime aru, et 5% neist võisid olla mitmeti mõistetavad või keeruliselt sõnastatud,“ märkis transpordiameti liiklusteenistuse direktor Joel Jesse. „Saadud tagasiside on meie jaoks oluline ja me arvestame seda ning seetõttu teeme veel kord põhjaliku kontrolli küsimustele.“