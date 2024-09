Politsei uurib kübervandalismi Ühendkuningriigi raudteejaamade WiFi-võrkudes

Jaamu haldav Network Rail teatas, et WiFi-võrgud lülitati välja ja reisijate isiklikud andmed ei lekkinud.

„Briti transpordipolitsei uurib juhtunut,“ ütles Network Rail avalduses. „Seda teenust pakutakse kolmanda osapoole kaudu ja see on uurimise ajaks peatatud.“

Jaamadele WiFi-ühendust pakkuv ettevõte Telent ütles, et sihtlehe „volitamata muudatus“ tehti „administraatori kontolt“.

Politsei kinnitas, et uurib teateid „islamofoobse sõnumivahetuse kohta mõnes Network Rail Wi-Fi teenuses“.

Juhtum järgneb Septembri alguses toimunud küberrünnakule Transport for Londonile, mis haldab pealinna bussi-, metroo-, ja lähirongiteenuseid. Selles rünnakus lekkisid mõnede klientide andmed, sealhulgas nimed, kontaktandmed ja on võimalik, et lekkisid ka pangakontoandmed. Rünnaku tõttu arreteeriti 17-aastane neiu, keda küsitleti ja vabastati ilma süüdistusi esitamata.