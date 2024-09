EPL kajastas oma juhtkirjas , et ei ole tõsiselt võetav plaan vähendada riigi eelarvemiinust kärbete abil umbes 130 miljoni euro võrra olukorras, kus riigi kulutused kasvavad poole miljardi võrra.

Michal toonitab, et kärbitakse täie hooga. Tema sõnutsi on see masu ajal toimunu järel suurim kärpeülesanne Eesti ajaloos. „Kui vaadata üldist pilti, siis kasvavad vaid prioriteetsed valdkonnad - kaitse ja pension. Ülejäänud peavad aastate vältel kõvasti koomale tõmbama.“