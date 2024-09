Torm Washingtonis. Kuulsal poliitikareporteril oli keelatud suhe endast 40 aastat vanema Robert F. Kennedyga

USA poliitikaajakirjanikel on olnud viimasel nädalal keeruline Kamala Harrise ja Donald Trumpi vastasseisule keskenduda, sest uus Washingtonis puhkenud poliitiline armuskandaal puudutab isiklikult nende ringkonda. Purunenud armukolmnurga üks osalisi on tänavustel valimistel kolmanda kandidaadina pildile murdnud Rober F. Kennedy juunior ja ülejäänud asjaosalised on suurte väljaannete kuulsad reporterid. Seetõttu ei põhjusta juhtum üksnes klatši, vaid on pannud USA poliitikaajakirjanikud vaidlema lubatud käitumise piiride üle ja tekitab küsimusi asjasse segatud väljaande juhtimise kohta.