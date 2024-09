„See inetu klaperjaht mulle hästi ei mõjunud.“ Mart Maastikku tabas pärast Hiinas käiku frustratsioon

Delfini on mitmest allikast jõudnud kuuldus, et Mart Maastik olla Hiina reisi ja järgnenud ühiskondlike reaktsioonide taustal tahtnud käega lüüa ja poliitikast lahkuda. Isamaaga seotud allikate sõnutsi olla Maastik ähvardanud, et lahkub koduparteist. See olevat aga olnud rohkem hetkeemotsioon, pettumus mitte erakonnas, vaid kogu poliitikas. „Praeguseks on kõik korras,“ märkis üks anonüümseks jääda soovinud allikas.