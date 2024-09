VIDEO ja BLOGI | Sikkut: praegu kehtib maksurahu, aga suhkrumaks tuleb tulevikus ära teha

Kallase sõnul on eelarvega tehtud head tööd ja eelarve defitsiit tõstetud 4,5 protsendi pealt 3 protsendi peale ning järgnevatel aastatel väheneb see veelgi. Ta lisas, et kärped on olnud piisavalt ranged ning kes arvab vastupidist, ei kujuta ettegi, mis arutelud on toimunud valitsuskabinetis ja kui keeruline on ministritel selles protsessis olnud valikuid teha. Lisaks rääkis Kallas, et plaanitakse üle vaadata õpetajate karjäärimudel.